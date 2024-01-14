Меморіал: вбиті росією. Антоніна Пікуль, 69 років, Запоріжжя, грудень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Антоніна Пікуль

Життя Антоніни Пікуль відібрав російський обстріл Запоріжжя 29 грудня 2023 року. У її приватний будинок ворог влучив ракетою. Той удар забрав життя також старшого сина жінки, Олександра.

Антоніні було 69 років. До пенсії працювала у паспортному відділі Запорізького ЖЕКу і на місцевому абразивному комбінаті. Обожнювала квіти, а особливо орхідеї. У її домі був цілий зимовий сад.

«Вона була приємною, завжди усміхненою, доброзичливою. Ми з нею домовлялися зустрітись у центрі міста якраз того того дня…», – розповіла подруга Юлія Озерова. «Мама завжди пропонувала свою допомогу. Була чуйною, лагідною, хорошою», – сказав молодший син Віталій Пікуль

В Антоніни Пікуль залишилися син, онуки та інші родичі.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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