Меморіал: вбиті росією. Богдан Ткаченко, 28 років, Чернігівщина, квітень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Богдан Ткаченко

28-річного Богдана Ткаченка російські окупанти розстріляли в квітні 2022 року. Богдан загинув у Гайвороні на Чернігівщині. Чоловік допомагав односельцям евакуюватися з окупації.

«За це його затримали окупанти, допитували, а потім розстріляли на околиці села», – повідомили колеги загиблого.

Богдан працював бригадиром з поточного утримання й ремонту колій та штучних споруд у Ніжинській дистанції колії регіональної філії «Південно-Західна залізниця».

Коли почалася активна фаза війни, поїхав до батьків у село Гайворон Бахмацького району Чернігівської області. Там волонтерив – допомагав евакуюватись місцевим жителям. За словами голови Дмитрівської громади Валентина Бойка, Богдан був мисливцем і мав зброю.

«Богданові Ткаченку було тільки 28 років. Власної сім’ї ще не мав. Він працював у Ніжині. Приїхав до батьків у село. Дуже хороший хлопець був… », – сказав Валентин Бойко.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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