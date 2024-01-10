Меморіал: вбиті росією. Єва Самофалова, 3 роки, Донеччина, січень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Єва Самофалова

Єві Самофаловій було три роки. Життя дівчинки відібрала російська ракета, яка влучила в будинок її бабусі у селі Рівне на Донеччині. Поряд загинули батьки Єви, рідний і двоюрідний брати та бабуся.

«Усіх, хто там був, окрім Єви, розірвало на шматки. Тіло дівчинки частково вціліло», – розповіла хрещена Анастасія Новікова-Михайлюк

Єва народилась на Донеччині. Разом із мамою, татом і старшим братом жила у селі Рівне.

Батьки обожнювали маленьку Єву. Вона була їхньою найулюбленішою дівчинкою. Єва теж віддавала свою любов батькам і брату. Якщо, зазвичай, старший брат захищає молодшу сестру, то тут було навіть навпаки. Єва завжди захищала Руслана, підтримувала та ділилась кожною своєю іграшкою й цукеркою, – сказала про загиблу хрещена

Через повномасштабну війну родина змушена була виїхати з рідного дому. Оселилися в Києві, а на Донеччину приїздили час від часу навідувати родичів. Востаннє – на різдвяно-новорічні свята.

6 січня 2024 року сімʼя ненадовго завітала до бабусі Єви по татовій лінії. Хотіли принести кутю і привітати. У той час у дім прилетіла ракета.

У Єви Самофалової залишилися бабуся, тітка, дядьки та інші родичі.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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