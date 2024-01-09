Меморіал: вбиті росією. Руслан Самофалов, 7 років, Донеччина, січень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Руслан Самофалов

Життя 7-річного Руслана Самофалова відібрав російський обстріл у селі Рівне Донецької області. 6 січня 2024 року ворог атакував населений пункт ракетами С-300. Поряд із хлопчиком загинули його мама, тато, молодша сестра, бабуся і двоюрідний брат.

Руслан народився на Донеччині. Жив із батьками у селі Рівне. Обожнював конструктори і у чотири роки дуже швидко збирав складі фігури.

«Сашко і Даша довго чекали на першу дитинку і були неймовірно щасливі, коли дізналися, що стануть батьками. Русланчик зростав соромʼязливим хлопчиком, та водночас кмітливим і допитливим», – розповіла хрещена Анастасія Новікова-Михайлюк

У 2020-му у Руслана зʼявилась сестричка Єва. Невдовзі через повномасштабну війну діти з батьками змушені були виїхати з рідного дому. Оселилися в Києві. Проте на Донеччині залишилися родичі, яких час до часу навідували.

6 січня 2024 року Руслан із рідними прийшов до бабусі по татовій лінії. Хотіли принести кутю та привітати зі святами. Коли зібралися разом, у дім прилетіла ворожа ракета.

«Після першого вибуху бабуся, яка живе неподалік, ще дзвонила до них. Вони були в домі її свахи. Уже після другого – з ними зник звʼязок. Усіх, хто там був, окрім трирічної сестрички Руслана, Єви, розірвало на шматки. Тіло дівчинки частково вціліло», – додала кума

У Руслана Самофалова залишилися бабуся, тітка, дядьки та інші родичі.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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