Меморіал: вбиті росією. Роман Чепурних, 42 роки, Маріуполь, квітень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Роман Чепурних

Життя 42-річного Романа Чепурних відібрала ракета, що влучила 8 квітня 2022 року у будинок на вулиці Горлівській у Лівобережному районі Маріуполя.

Роман був жителем Маріуполя. Закінчив школу №48, а потім здобував освіту в професійно-технічному училищі №52. Був пастором у церкві «Нове покоління».

Він був надзвичайно добрим і чуйним. Вільний час любив проводити із собакою, якого дуже любив, – розповіла дружина Наталія Сидько

У Романа Чепурних залишилися батьки, дружина і донька.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/