Меморіал: вбиті росією. Олександр Карпенко, 70 років, Херсон, грудень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Олександр Карпенко

Життя Олександра Карпенка відібрав російський обстріл Херсона вночі 23 грудня 2023 року. Удар зруйнував дім чоловіка, поряд із ним загинули його двоє котів.

Олександрові було 70 років. До пенсії працював головним бухгалтером на станції технічного обслуговування автомобільної компанії. Після смерті дружини внаслідок онкохвороби сам виховував доньку – від її 14-ти років. Дуже любив тварин. Більшість із тих, якими опікувалася сімʼя, були колишніми безпритульними.

«Тато був моїм всесвітом, опорою. Завжди любив, оберігав, захищав. Тепер без нього все стало чорним, чи то сірим… Наш собака плаче за ним. Усі в районі знали тата. Люди казали – якщо батько чогось не знає, то вже ніхто не підкаже та не допоможе», – розповіла донька Анна

В Олександра Карпенка залишилася донька.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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