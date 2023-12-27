Меморіал: вбиті росією. Віктор Цегельник, 59 років, Херсонщина, листопад

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Віктор Цегельник

4 листопада 2022 року 59-літній Віктор Цегельник із села Дудчани Херсонської області порався по господарству на подвір’ї, коли поряд розірвався снаряд.

Тоді тіло чоловіка закопали на городі. За понад рік від трагедії рідним так і не вдалося провести ексгумацію та перепоховання.

Віктор був родом із Дудчан. Після строкової служби в армії навчався на кранівника. У 1985 році одружився. Працював за фахом, а потім займався сільським господарством – разом із дружиною сіяли соняшник. Проте такий бізнес не мав успіху, тож із часом подружжя придбало магазин-кафе у Дудчанах.

Дружина була продавчинею, а Віктор возив товар. Згодом став охоронником. А останні роки був пасічником: мав вулики, купував родини бджіл та вже почав збирати перший мед.

У 2020 році Віктор та його дружина Людмила розлучились. Чоловік жив із матір’ю, за якою доглядав. А коли загинув – нею вже опікувалася колишня дружина. Невдовзі мама Віктора теж померла.

Віктор був добрим господарем. Мав запальний характер. У нашому житті всяке було: і хороше, і погане. Та завжди я за ним була, як за стіною. Тепер Віктор лежить на городі, а ми садимо городину недалеко коло нього… – сказала Людмила

У Віктора залишилися колишня дружина, двоє дітей і сестра.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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