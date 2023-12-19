Меморіал: вбиті росією. Артем Єрашов, 5 років, Маріуполь, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Артем Єрашов

Життя пʼятирічного Артема Єрашова відібрав ракетний обстріл Маріуполя 10 березня 2022-го. Того дня родина хлопчика опинилася під завалами приватного будинку на вулиці Лева Яруцького у Центральному районі. Артема і його двоюрідну старшу сестричку Ангеліну не врятували…

Артем народився 29 листопада 2016 року у Маріуполі. Ходив до дитячого садка. Обожнював співати й танцювати.

«Він знав багато пісень, дуже любив Людину-павука. Був добрим, комунікабельним, веселим і життєрадісним», – розповіла про сина мама Лідія Єрашова

В Артема залишилися батьки, дві бабусі, дідусь, тітка, двоє дядьків і двоюрідні братики.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/