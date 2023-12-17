Меморіал: вбиті росією. Ангеліна Єрашова, 7 років, Маріуполь, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Ангеліна Єрашова

Ангеліні Єрашовій було 7 років. Вона так і не закінчила перший клас у своїй школі в Маріуполі. Її життя відібрав ракетний обстріл 10 березня 2022 року.

Того дня уся родина Ангеліни опинилася під завалами приватного будинку на вулиці Лева Яруцького, що в Центральному районі. Ангеліну та її двоюрідного молодшого братика Артема не врятували…

Ангеліна Єрашова народилася 6 листопада 2014 року у Маріуполі. Навчалася у загальноосвітній школі №27. Обожнювала складати конструктор та проводити час із молодшими братиками і сестричками.

«Наша дівчинка була дуже доброю, турботливою, спокійною, ніжною, веселою та дружелюбною. Вона з легкістю навчалася всьому новому та була надзвичайно здібною. Займалась у школі швидкого усного рахунку «Соробан», – розповіла мама дівчинки, Анастасія Єрашова

В Ангеліни залишилися батьки і молодший брат Тихон.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/