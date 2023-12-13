Меморіал: вбиті росією. Віра Свіргун, 66 років, листопад, Середина-Буда

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Віра Свіргун

66-річна Віра Свіргун загинула 28 листопада 2023 року від удару російської армії по місту Середина-Буда, що на Сумщині. Тоді ж загинуло ще двоє людей.

Віра була родом із села Попівка Сумської області. Близько 40 років жила у Середина-Буді. 25 років працювала у податковій інспекції. Останній час була на пенсії. Любила господарювати. Обожнювала математику і допомагала онукам із її вивченням.

Вона була дуже доброю. Людиною, яка більше любила віддавати, ніж отримувати, – сказали рідні про Віру Свіргун Відкрита, чуйна, розумна. Вона все життя турбувалася про рідних, дуже любила свою сім’ю. Була і для нашої родини як рідна. Так само і її чоловік – дядько Микола. Наче тато, завжди вислухає, привітається, – розповіла добра знайома родини, Олена

У Віри Свіргун залишилися чоловік, двоє доньок, два внуки і внучка.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/