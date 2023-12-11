Меморіал: вбиті росією. Марія Маковій, 8 років, Новогродівка, листопад

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Марія Маковій

Марії Маковій було вісім років. Вона загинула внаслідок ворожого удару по триповерховому будинку в центрі Новогродівки, що на Донеччині. Тієї ночі, 29 листопада 2023 року, російська армія атакувала місто ракетою С-300. Дівчинка була вдома з батьками.

Її знайшли під завалами лише на пʼятий день пошукової операції, 4 грудня. Слідчі провели впізнання тіла, і бабуся Марії підтвердила, що загибла – її онука. Тіла мами й батька дівчинки ідентифікували лише через тиждень завдяки ДНК-тесту.

Марія Маковій народилася 14 липня 2015 року. Мешкала з сімʼєю у Новогродівці Покровського району. Була ученицею третього класу. Гарно навчалася та любила читати. Обожнювала проводити час на природі, відпочивати з батьками.

Марійка була, як маленька квіточка, весела, життєрадісна, татусева донечка. Ігор часто її брав із собою на риболовлю – як взимку, так і літом, – розповіла тітка Людмила Бугрова

У Марії Маковій залишилися бабусі, дідусі, тітки та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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