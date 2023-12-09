Меморіал: вбиті росією. Єва Смульська, 8 років, червень, Очаків

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Єва Смульська

Єва Смульська загинула у ніч на 28 червня 2022 року, коли російські військові обстріляли місто Очаків Миколаївської області. Дівчинка померла під завалами: вона спала, коли ворожі ракети дісталися її дому. Тоді ж загинула і 50-річна бабуся Єви, Галина.

14 травня 2022-го Єві виповнилося вісім. Протягом останнього року життя дівчинка займалася малюванням, й у неї це добре виходило. Вона обожнювала поратися по господарству. Єва народилася і виросла під час війни, була однією з п’яти сестер у родині. Мама Маргарита називає її особливою дитиною.

Єва – моя копія. Усе повторювала за мною, чим би я не захоплювалась, – розповіла Маргарита. – Я творча також, але захоплення швидко змінювала. Ось беру бісер – і вона також, вʼяжу гачком – і вона старається. Навіть їм картоплю смажену – і Єва також.

Увечері 27 червня Єва була разом із мамою і сестрами. Співали, танцювали, займались домашніми справами. Раділи життю. Стомлені всі швидко заснули.

Ми лягли спати, настільки втомлені, що навіть не побажали одна одній на добраніч, – сказала Маргарита

Уночі дім родини зруйнувала російська ракета. Тіло Єви знайшли рятувальники і деякий час не розповідали мамі про загибель доньки. Але Маргарита каже, що одразу все зрозуміла: «Я знала, де вона спить і бачила куди прилетіло. Там не було інших варіантів».

У Єви залишилися батьки, сестри та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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