Меморіал: вбиті росією. Андрій Волик, 25 років, Маріуполь, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Андрій Волик

25-річний Андрій Волик загинув у Маріуполі Донецької області 24 березня 2022 року. Того дня він їхав своєю машиною по вулиці Рівній в бік селища Волонтерівка, щоб допомогти знайомим виїхати з-під обстрілів. На перехресті Рівної та Жигулівської автомобіль розстріляли. Те, що залишилося від машини, ще понад рік було на тому ж місці…

Через кілька днів після загибелі Андрія повністю згорів його рідний дім. Це на власні очі бачила мама хлопця. Вона у цей час під кулями снайперів, обстрілами з танків та авіації ходила шукати тіло сина. Їй вдалося його поховати лише на початку травня 2022 року.

Андрій Волик народився та зростав у Маріуполі. Там закінчив школу №21. До початку повномасштабного вторгнення працював на металургійному комбінаті імені Ілліча у вапняно-опалювальному цеху.

«Він дуже поспішав жити, спішив всім допомогти, ніби відчував, що йому відведено всього 25 років. Друзів та знайомих мав дуже багато, і не лише в Маріуполі. Він ставив цілі і йшов до них», – розповіла мама Анжеліка

В Андрія Волика залишилися мама, бабуся та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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