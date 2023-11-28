Меморіал: вбиті росією. Олексій Зеленський, 28 років, Дніпро, січень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Олексій Зеленський

28-річний Олексій Зеленський загинув від російської ракети, яка 14 січня 2023 року влучила у житловий будинок №118 на вулиці Набережна Перемоги у Дніпрі. На Олексія та його маленького сина Микиту впали плити. 17 січня їхні тіла дістали з-під завалів. Дружині Олексія, Катерині, вдалося вижити, вона провела під завалами 20 годин.

Олексій Зеленський був родом із міста Вільногірськ на Дніпропетровщині. Навчався у спеціалізованій школі Дніпра, де і познайомився з Катериною. Олексій мав порушення слуху, як і Катя. Їхня дружба переросла у кохання. Після школи обоє вступили до металургійної академії. Олексій обрав факультет компʼютерних систем, енергетики й автоматизації.

Якось син сказав, що хоче зробити Каті сюрприз – пропозицію. Ми, як батьки, підтримали. Допомогли Льоші вибрати обручку. Катя думала, що ми робимо їм обом подарунок – поїздку в Італію. У Венеції Льоша освідчився, – розповіла мама загиблого, Людмила Зеленська.

У жовтні 2019-го пара зіграла весілля. Якийсь час ще жили в гуртожитку, а потім переїхали у власну квартиру – на 4 поверсі будинку №118, що на житловому масиві «Перемога». Мріяли про дітей. 29 січня 2022 року на світ з’явився Микита, а майже за місяць, 24 лютого 2022-го, батьки збирали речі і виїздили з Дніпра. Почалася повномасштабна війна.

Родина повернулася в місто у жовтні. Олексію треба було працювати. Він був програмістом у мережі спортивних клубів.

14 січня 2023 року чоловік прийшов з роботи, а дружина з сином – із прогулянки.

Бавились, говорили по відеозв’язку з бабусями. Обирали з Льошею повітряні кульки на день народження нашого хлопчика. Сіли пити чай. У вікні яскраве червоне світло. Вибух…, – пригадала той день Катерина Зеленська.

Російська ракета влучила у багатоповерхівку на Перемозі близько 15:30. Удар зруйнував два під’їзди. Загинули десятки людей.

Олексія Зеленського і його маленького сина Микиту поховали 19 січня 2023 року у Вільногірську.

В Олексія залишилися батьки, дружина й інші родичі.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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