Меморіал: вбиті росією. Богдан Дордик, 15 років, Сумщина, листопад

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Богдан Дордик

Вранці 30 листопада 15-річний Богдан Дордик поїхав на велосипеді по молоко. Коли хлопчик повертався, його рідне Білопілля на Сумщині російські війська обстріляли із самохідної артилерійської установки, було 20 прильотів. Один із ворожих снарядів влучив у дорогу, якою прямував хлопчик. Богдан отримав смертельне осколкове поранення.

«Буквально за п’ять метрів від будинку хлопця і наздогнав ворожий осколок. Неподалік дитини вибухнув один із російських снарядів. Богдан загинув на місці. Шансів вижити у нього не було», – розповів голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

Богдан Дордик навчався у 5-й школі в Білопіллі. За словами хрещеної мами Марини, хлопчик був найстаршим у багатодітній родині, мав ще двох братів та чотирирічну сестру.

Богдан був помічником для своїх батьків. У свої 15 років вже взяв на себе частину обов’язків по господарству: доглядав город, заборонив мамі продавати корову і самостійно нею опікувався. Після початку повномасштабного вторгнення Богдан категорично не захотів покидати Україну.

Довгий час хлопець мріяв про власний хороший велосипед, на який збирали гроші всією родиною і врешті купили. На ньому Богдан і загинув.

Хрещена Марина пригадує: того дня бабуся молодших дітей зібрала в погріб, всі поховалися.

«Почали бахкать, а він їхав додому. Зовсім трошки він не встиг», – сказала хрещена Марина.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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