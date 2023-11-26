Меморіал: вбиті росією. Денис Ковальчук, 14 років, Київщина, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Денис Ковальчук

14-річного Дениса Ковальчука російські військові застрелили у селі Колонщина на Київщині. У нього були кульові поранення – зокрема в голову й плече. Разом із Денисом окупанти вбили також його сусіда Сергія Сверблянського.

Денис народився у Колонщині. Був хазяйновитим і працелюбним. Обожнював тварин. Самостійно біля хати організував господарство.

«Він господар був, кожен так скаже. Мав козу Дашу, порося, індиків, кроликів, курей. Дениска допомагав мені у всьому», – сказала мама Світлана «Ми як тільки-но переселилися до Колонщини, орієнтовно за три роки до вторгнення, то Денис почав приходити в гості. Сергій возив його на тракторі, хлопець нам допомагав», – розповіла сусідка родини Ковальчук, дружина Сергія Сверблянського, Лідія

Російські військові окупували Колонщину 1 березня 2022 року. Багато жителів виїхали, а в пусті хати заселялися окупанти. Сергій ходив до будинку товариша, що під лісом. Той виїхав зі села, а йому залишив ключі. У домі друга були сонячні панелі. Там Сергій заряджав телефони й акумулятор до тракторця.

«Спершу чоловік їздив туди на велосипеді, а потім каже – таке відчуття, наче хтось дивиться на нього. Я просила не ходити, бо ж таке страшне робилося, стріляли… 10 березня він із Денисом пішли до того ж будинку і все…», – сказала Лідія Сверблянська «Син багато часу проводив у сусідів Сверблянських. Його тато помер, і він Сергія як за батька вважав. Мріяв собі таке господарство завести, як у нього – бо той був фермером… Син мені на 8 березня купив велосипед, зумів заробити гроші. А через два дні прийшов Сергій, запитав, чи пущу я сина, щоби той йому допоміг. Денис пішов. Сергій обіцяв його привести. Було темно вже, обстріли, я поїхала на велосипеді шукати. Але ніхто дитини не бачив…», – розповіла мама.

13 березня брат Дениса, 21-річний Михайло, пішов його шукати й зник. Згодом і Михайла знайдуть убитим – він загинув унаслідок обстрілів.

Тіло Дениса знайшли 15 березня. Воно було неподалік будинку, куди хлопчик пішов разом із Сергієм Сверблянським…

У Дениса Ковальчука залишилися мама, старший брат з сімʼєю та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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