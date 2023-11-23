Меморіал: вбиті росією. Сергій Барчук, 25 років, Київщина, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Сергій Барчук

25-річного Сергія Барчука знайшли вбитим під селом Калинівка, що у Макарівському районі на Київщині. 19 березня 2022 року він із товаришем Дмитром пішли за цигарками у рідній Колонщині та не повернулися. Від 1 березня 2022-го і до кінця місяця село Колонщина було в російській окупації.

Сергій Барчук народився у Колонщині. Там закінчив школу. Згодом здобував технічну освіту у Бородянці. Відслужив півтора роки у навчальному центрі «Десна» імені князя Ярослава Мудрого. Останній період життя ніде не працював. Обожнював грати у футбол.

«Мені вдалося виїхати 8 березня, а Сергій із татом залишився вдома. Ще о першій годині 19 березня я розмовляла з братом. Того ж дня він пішов із другом до магазину, і після того не повернувся. Їхні тіла знайшли під Калинівкою 29 квітня», – розповіла сестра Сергія Барчука, Світлана.

Поховали Сергія у рідному селі. У нього залишилися дві сестри, батько і племінниця.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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