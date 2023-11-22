Меморіал: вбиті росією. Алла Волошина, 28 років, Херсонщина, листопад

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Алла Волошина

Аллі Волошиній було 28 років. Її життя відібрав російський обстріл селища Білозерка Херсонської області.

16 листопада 2023 року Алла разом із мамою Світланою були в магазині «Мрія». Там мама Алли працювала продавчинею, від удару вона загинула на місці. Серце Алли зупинилося в лікарні 21 листопада.

Алла Волошина була родом із Білозерки. Працювала фітнес-тренеркою. Будувала стосунки з коханим. Аллу пригадують дуже світлою і життєрадісною людиною.

«Алла була надзвичайно доброю, завжди на позитиві, уміла підтримати. Раділа життю. Для мене вона була людиною-запальничкою. Алла повинна була жити так, як мріяла, створити сімʼю…», – сказала про загиблу подруга Галина

В Алли Волошиної залишилися коханий та сестра Анжела з родиною.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/