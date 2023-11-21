Меморіал: вбиті росією. Ярослав Борисов, 36 років, Нікополь, серпень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Ярослав Борисов

36-річний Ярослав Борисов загинув 7 серпня 2023 року внаслідок чергового удару російської армії по місту Нікополь на Дніпропетровщині. Він був на подвір’ї та годував собаку, коли почався обстріл. Домашній улюбленець чоловіка також загинув.

Ярослав Борисов народився у селі Чистопіль Нікопольського району. Здобув фах електрогазозварювальника у Нікопольському сільськогосподарському технікумі. Працював на птахокомплексі, разом із дружиною Поліною виховував двох дітей.

«Він був люблячим чоловіком і турботливим батьком. Вірним і надійним другом. Мав велике коло друзів. Наша сім’я та близькі нам люди не можуть прийняти і зрозуміти, чому ця війна руйнує долі і забирає найкращих. Ярослав назавжди залишиться у наших серцях», – сказала дружина Поліна Борисова

У Ярослава залишилися дружина, двоє дітей, мати і батько, який служить в лавах ЗСУ.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/