Меморіал: вбиті росією. Ніна Жиденко, 70 років, Нікополь, жовтень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Ніна Жиденко

70-річна Ніна Жиденко загинула 11 жовтня 2023 року від російського ракетного удару по місту Нікополь на Дніпропетровщині. Ворог поцілив у гімназію №16, де працювала Ніна. Поряд загинули ще троє її колег.

Ніна Олексіївна народилася у місті Южа (РФ). У молодості переїхала до України на роботу. Влаштувалася у Нікопольський прядильно-нитковий комбінат – була мотальницею та майстринею. Останні роки життя працювала у школі. Зокрема, уже під час пенсії була технічною працівницею. У вільний час любила готувати. Рідні пригадують Ніну Олексіївну гарною господинею і енергійною людиною.

«Старший внук, коли у неї гостював, казав: «Бабусю, ти у мене така чудова господиня: і переш, і прибираєш, і млинці приготуєш». Вона справді була дуже моторною, рухливою. Усі її любили, і вона – усіх», – розповіла племінниця загиблої, Олена

У Ніни Жиденко залишилися син і донька з родинами, онуки і правнук.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/