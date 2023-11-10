Меморіал: вбиті росією. Тетяна Плохіх, 38 років, Маріуполь, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Тетяна Плохіх

Тетяна Плохіх, її донька Варвара та мама Жанна Ростовська загинули 14 березня 2022 року у Маріуполі внаслідок бомбардування російськими військами житлового будинку на вулиці Войнич, 21. Вижили тоді чоловік Тетяни Ілля, старша донька Каріна і рідна сестра Олена із донькою. 14 квітня 2022 року Тетяні Плохіх мало б виповнитися 39.

«В обід 14 березня у будинку загорівся дах. Ми вибігли, я з дітьми стояла біля паркана, чекала, поки винесуть наші речі. Мої племінниці забули взуття. Ілля повернувся у дім. До мене підійшла мама і сестра. Ілля почув, що летить бомбардувальник та закричав: «Дівчата, ховайтеся!» І все… Коли дим розвіявся, Ілля побачив Тетяну під руїнами. Вона була мертва. Молодша донька Варвара ще жила, але мала сильні осколкові поранення. Вони довго їздили містом і шукали, хто б їх прийняв. Врешті, завезли у міську лікарню №3, там не було нейрохірурга і Варвара померла у Іллі на руках», – розповіла Олена, сестра загиблої

Тетяна Плохіх жила у Маріуполі. Працювала регіональною директоркою і продавчинею у мережі магазинів нижньої білизни. Із чоловіком Іллею виховували двох доньок: 9-ти річну Варвару і 13-річну Каріну.

Таню всі любили. Вона працювала у маленькому магазині, але люди часто заходили. Зокрема – через її вміння допомогти клієнтам. Вона була життєрадісною. Не любила сидіти на місці, часто подорожувала. Сім’я була пріоритетом у її житті. Ми зустрічалися та ходили в гості одна до одної, – розповіла Олена

Тетяна і Варвара Плохіх та Жанна Ростовська поховані на Старокримському кладовищі.

У Тетяни залишилися чоловік, донька, сестра, племінниця та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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