Меморіал: вбиті росією. Любов Горбунова, 63 роки, Київщина, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Любов Горбунова

Любов Горбунова була у підвалі багатоповерхівки на вулиці Центральній, 359, коли російські війська завдали по цьому будинку авіаудару. Це сталося 2 березня 2022 року. Поряд із нею в укритті перебували чоловік Леонід, донька Юлія, зять Володимир і сваха Лідія.

«У будинку на вулиці Центральній, 359 подружжя Горбунових мали квартиру, з ними жили донька і зять. Я зі своєю сім’єю і мамою мешкав у будинку навпроти. Перші удари наприкінці лютого прийняв саме наш дім, його розстріляли з танків. Ми перейшли до них. 1 березня чули вибухи, постріли, але боялися виходити. 2 березня я разом із дружиною і дітьми вийшов із підвалу буквально за 20 хвилин до авіаудару. Потім я прибіг до будинку, гукав їх, усе навколо палало…», – розповів Вадим Загребельний, рідний брат зятя загиблої

Любові було 63 роки. Вона народилася у Росії. Більшу частину життя провела в Україні – у Бородянці на Київщині. Тут народилася її єдина донька Юлія. Любов працювала листоношею у відділенні Укрпошти. Останні роки була на пенсії. Жила заради дітей – допомагала їм, дбала про домашній затишок.

Я жартував, що мій син був у Горбунових частіше, ніж у нас вдома. Любов Миколаївна ставилася до нього, як до рідного онука. Допомагала йому з навчанням. Вона була доброю, справедливою, відвертою і рішучою, – розповів Вадим

Після розбору завалів йому довелося упізнавати загиблих. Доньку Горбунових Юлію – за перстнем із червоним камінцем. Залишилися документи його мами Лідії. А от тіл брата Володимира та Любові й Леоніда Горбунових не знайшли.

На момент авіаудару вони всі були у підвалі. Родичі найняли адвоката, щоби довести факт їхньої загибелі, – зазначив Вадим

У Любові Горбунової залишилася сестра.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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