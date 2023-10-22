Меморіал: вбиті росією. Діана Гайдукова, 20 років, Запоріжжя, жовтень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Діана Гайдукова

Близько другої ночі 18 жовтня 2023 року російські військові завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю. Влучили зокрема у житлову багатоповерхівку у центрі міста. Там загинуло молоде подружжя – Діана Гайдукова і її чоловік Данило Коваленко.

Діані було 20 років. Вона родом із Запорізької області. Навчалася у Національному університеті «Запорізька політехніка». Працювала адміністраторкою у кафе-кондитерській. Любила малювати, подорожувати, прагнула навчитися графічному дизайну.

У 2022 році Діана одружилась із Данилом. Ховаючись у бомбосховищі від російських обстрілів, хлопець зробив коханій пропозицію і вона погодилась. Подружжя мешкало в квартирі у центрі міста разом із батьками Данила.

«Вони були найсвітлішими людьми, яких я тільки могла знати. Обоє талановиті, добрі, просто світлячки, які були по вуха закохані одне в одного, у життя та у цей світ. Діана та Данило любили. Знали, що треба цінувати кожну хвилину. Вони ловили моменти і тонули одне в одному. Поширювали свою любов на всіх навколо. Це подружжя було щасливе кожну мить разом…», – сказала сестра Діани, Анастасія «Ти була янголом, яскравим промінчиком у цьому сірому світі. Від тебе було дуже багато підтримки. Наші спогади назавжди залишаться у моєму серденьку», – написала подруга Діани, Аля «Вона була світлою і веселою. Зовсім дівчисько. Яка не повинна була померти…», – написали колеги Діани

У Діани Гайдукової залишилися мама, тато, брати, сестри та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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