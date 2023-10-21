Меморіал: вбиті росією. Захисник Олександр Калугін, 33 роки, Донеччина, лютий

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Захисник Олександр Калугін

Солдат Олександр Калугін, позивний Калуга, загинув 19 лютого 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу села Водяне на Донеччині. Під час евакуації поранених побратимів сам отримав смертельні поранення внаслідок ворожого обстрілу. Захиснику було 33 роки.

Олександр народився і жив у Запоріжжі. Закінчив Запорізький національний технічний університет, де здобув спеціальність технолога машинобудування. Працював менеджером ділянки проблемного вантажу терміналу компанії «Нова Пошта».

На другий день повномасштабного вторгнення, 25 лютого 2022 року, чоловік пішов добровольцем до військкомату. Але його кандидатуру було відхилено через відсутність армійського досвіду. Та все ж таки він домігся свого, і 19 квітня 2022 року поповнив лави Збройних Сил України. Проходив службу в 53-ій окремій механізованій бригаді імені князя Володимира Мономаха. Обійняв посаду гранатометника і вирушив на передову. 10 місяців боронив Донеччину.

«Олександр був для мене як брат. Ми завжди думали, що будемо разом до кінця. Таких людей я не зустрічав за все своє життя», – розповів його побратим Максим «Ми не знаємо, як жити далі, бо він був для нас опорою і підтримкою в усьому», – казали рідні

Поховали воїна на Осипенківському цвинтарі у Запоріжжі.

Вдома на Олександра чекали мама, дружина, донька і син.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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