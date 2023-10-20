Меморіал: вбиті росією. Данило Коваленко, 23 роки, Запоріжжя, жовтень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Данило Коваленко

Близько другої ночі 18 жовтня 2023 року російські військові завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю. Обстріляли зокрема багатоповерховий житловий будинок у центральній частині міста. Там загинуло молоде подружжя – Данило Коваленко і Діана Гайдукова.

Данилові було 23 роки. Він родом із Запоріжжя. Навчався спершу у Запорізькому авіаційному коледжі, а згодом вступив до Національного університету «Запорізька політехніка». Останнім часом працював у медичному центрі.

Данило обожнював музику – створював пісні й альбоми під псевдонімом Талон. Мав свій канал на YouTube. Любив малювати, грати настільні ігри, гуляти і подорожувати.

«Коли Даня кидав мені демки своїх пісень, я завжди казала, що у майбутньому він стане відомими співаком, а я буду ходити на його концерти, як ВІП-персона, і говорити всім, що він – мій друг. На це він постійно голосно сміявся і дуже мило ніяковів. Тепер його немає, а я все ще так думаю», – написала подруга Данила, Марія

У 2022 році Данило Коваленко одружився з коханою Діаною. Ховаючись у бомбосховищі від російських обстрілів, він зробив дівчині пропозицію і вона погодилась. Подружжя мешкало в квартирі у центральній частині міста разом із батьками Данила.

«Вони були найсвітлішими людьми, яких я тільки могла знати. Обоє талановиті, добрі, просто світлячки, які були по вуха закохані одне в одного, у життя, та у цей світ. Діана і Данило любили. Знали, що треба цінувати кожну хвилину життя. Вони ловили моменти і тонули одне в одному. Поширювали свою любов на всіх навколо. Це подружжя було щасливе кожну мить разом…», – сказала сестра Діани, Анастасія

У Данила Коваленка залишилися батьки та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/