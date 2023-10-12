Меморіал: вбиті росією. Трохим Бичко, 10 років, Харків, жовтень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Трохим Бичко

Життя 10-річного Трохима відібрала російська армія. 6 жовтня 2023 року близько сьомої ранку ворог обстріляв будинок у Харкові, де мешкав хлопчик. Його тіло, загорнуте у ковдру, дістали з-під завалів. Поряд загинула також бабуся хлопчика. Батьки та 11-місячний братик потрапили до лікарні.

Трохим Бичко народився у Харкові. Мешкав із родиною у квартирі на вулиці Георгія Тарасенка. Навчався у гімназії №3, був учнем пʼятого класу. Займався баскетболом, дзюдо, танцював. Брав участь у різноманітних шкільних програмах, виборов більше 15 медалей і грамот.

«Трохим зростав сором’язливим, але багато чим займався. Був чесним, веселим і дуже любив свого братика Матвія. Полюбляв також грати комп’ютерні ігри…», – розповів батько Олег Бичко

У Трохима залишилися мама Олександра, батько Олег і молодший брат Матвій.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/