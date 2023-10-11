Меморіал: вбиті росією. Ірина Пантелеєва, 62 роки, Гроза, жовтень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Ірина Пантелеєва

5 жовтня 2023 року Ірина Пантелеєва отримала тяжкі поранення під час російського ракетного обстрілу села Гроза Харківської області. Життя 62-річної жінки намагалися врятувати, втім вона померла у лікарні.

Того дня російські військові поцілили у місцевий магазин і кафе, де на поминки за українським військовим Андрієм Козирем зібралися десятки людей. Той удар ворога відібрав більше 50 життів. Зокрема, й Ірининого чоловіка Валерія, сина Анатолія і невістки Ольги. Захисник Андрій Козир був добрим знайомим сина Ірини.

Ірина Пантелеєва родом із Грози. Тут мешкала із чоловіком Валерієм. Неподалік жила родина сина і свати. Впродовж багатьох років Валерій працював водієм на підприємстві, що займалося доставкою питної води. Ірина поралася по господарству вдома, тримала корів і продавала молоко на ринку. Була на пенсії.

«Про бабусю Ірину і дідуся Валерія – лише найкращі спогади. Вони були добрими, щирими, чуйними. Чим могли, тим допомагали нам, часто приходили в гості. У нас була велика дружня родина, ми збиралися на усі сімейні й релігійні свята», – розповіла Дарина Пантелеєва, онука загиблої

В Ірини Пантелеєвої залишилися онуки, сестра, брат, свати та інші родичі.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/