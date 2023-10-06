Меморіал: вбиті росією. Ольга Ольхова, 32 роки, Маріуполь, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Ольга Ольхова

32-річна Ольга Ольхова загинула 11 березня 2022 року внаслідок російського авіаудару по багатоповерхівці на проспекті Миру, 127 у Маріуполі. Російський літак скинув бомбу близько 11.00. Поряд із Ольгою загинули її 12-річна донечка Поліна, мама та брат із дружиною й дитиною.

Сім’я Ольхових жила у 36-му будинку на «Пентагоні». Цього будинку немає. Він зруйнований та знесений. А переховувалася Оля з донькою у Центральному районі, де мешкав брат із родиною. Всі загинули під завалами…, – розповіла знайома Вікторія

Ольга народилася і виросла в Маріуполі. Працювала адміністраторкою у магазині. Разом із чоловіком виховувала донечку. До 33-го дня народження не дожила 13 днів.

Оля була життєрадісною, відкритою, позитивною, чуйною. Завжди приходила на допомогу. Обожнювала донечку Поліну. Вони були чудові. І мама, і донька, – сказала ще одна знайома, Тетяна

Тіла Ольги та її донечки знайшли через кілька місяців після авіаудару.

У загиблої залишився чоловік.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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