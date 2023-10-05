Меморіал: вбиті росією. Домініка Голякова, 4 роки, Маріуполь, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Домініка Голякова

4-річна Домініка Голякова загинула 12 березня 2022 року в Маріуполі. Вона потрапила під обстріл, коли разом із мамою вийшла до багаття поблизу будинку.

Під час повномасштабного російського вторгнення Домініка з батьками, тіткою, бабусею і дідусем переховувалася у багатоповерхівці поблизу 66-ї школи в Центральному районі. 12 березня 2022 року дівчинка разом із мамою на кілька хвилин вийшли до багаття.

«Почався обстріл. Дитина загинула на місці, уламок потрапив у голову. Матері відірвало ноги. Через добу вона померла у лікарні. Від цього обстрілу загинув ще хлопчик. Батько Домініки розповідав, що не зміг нести свою мертву дитину до підвалу, тому тато вбитого хлопчика ніс Домініку, а він – його сина», – розповіла знайома родини Вікторія

Домініка народилася в Маріуполі. Була єдиною дитиною в мами Наталі й тата Артура. Батьки обожнювали її.

«Домініка була світлою, активною та розумною дівчинкою», – розповіла знайома родини Крістіна «Домініка прийшла у ясла, коли їй був 1 рік 10 місяців. Була наймолодшою. Під час знайомства з батьками я поцікавилася: «Як ласкаво кличете доньку вдома?» Наташа відповіла: «Домік». Скільки любові й тепла в цьому слові… Так у мене в групі оселилася бешкетна і промениста Домік (інакше її і не називали), яка не ходила, а мчала, змітаючи все навколо. Домік була дуже допитливою, хіхотункою, таким собі білявим блакитнооким колобочком. Була тямущою, любила допомагати, наводити лад», – пригадала вихователька дівчинки Ганна Гончарова

У Домініки залишилися батько, тітка, бабуся і дідусь.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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