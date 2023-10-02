Меморіал: вбиті росією. Сніжана Бабанова, 22 роки, Гостомель, лютий

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Сніжана Бабанова

22-річну Сніжану Бабанову російські окупанти розстріляли 25 лютого 2022 у селищі Гостомель Київської області. Поряд загинули її чоловік Євгеній і тітка Аделіна. Родина намагалася евакуюватися із села Демидів.

«В автомобілі було шість пасажирів, усі налякані. Коли заїхали в Гостомель, раптом вискочив військовий, який махнув рукою, щоби розвертатися. Женя почав розвертатись і швидко їхати геть, коли по них відкрили вогонь. У тій автівці вижили син Аделіни, й Леся Бондаренко зі своїм сином. Леся, поранена, витягла з палаючої та розстріляної машини дітей і втекла лісом… Коли українські військові звільнили Київщину, ми зрозуміли, наскільки все було страшно. Їхню машину неможливо було впізнати, тіл – майже не було», – розповіла Влада, двоюрідна сестра Євгенія Бабанова.

Сніжана – киянка. Із 16 років вона уже працювала – була манікюрницею в різних салонах краси, допомагала своїй родині.

«ЇЇ дуже хвалили колеги за професійну та швидку роботу. Вона була працелюбною. До Сніжани завжди вишиковувалися черги. А ще вона була надзвичайно красивою – наче списана з картини. Сніжана мріяла здобути вищу освіту й працювати в індустрії краси. Також її захоплювала психологія. Ми спілкувалися про це, я їй рекомендувала книги та куди вступити. Це була світла дівчинка. Завжди усміхнена. Була гарною партнеркою Жені. Підтримувала його, надихала і вселяла віру. У Сніжани все життя було попереду», – розповіла Влада.

У загиблої залишилися мама, бабуся, сестра та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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