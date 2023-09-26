Меморіал: вбиті росією. Катерина Піхур, 11 років, Київ, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Катерина Піхур

Життя 11-літньої Катерини Піхур відібрали ракетні обстріли російської армії. Першого березня 2022 року близько 17:00 ворог ударив по телевежі Києва. Тоді загинули п’ятеро людей. Зокрема, й Катіна мама Олена та дядько Олег.

Вони якраз бігли в укриття до станції метро «Дорогожичі» і потрапили під ракетний обстріл. Секунда – і не стало мого світу… Тепер доживаю віку й приходжу до них на могилку. Там мені легше, – розповіла Лідія Іванівна, бабуся Катерини

Катерина Піхур навчалася у 6-му класі школи №61 в Києві. Її тато помер за три роки до повномасштабної війни. Дівчинку виховували мама і бабуся. Катя зростала скромною, доброю. Гарно навчалася, захоплювалася танцями.

Катя займалася у нас багато років. Це була дуже радісна, наповнена любов’ю і життям дитина. Тепла, сонячна, дівчинка-літо. Любила обійматися. Де б вона не з’явилася – від неї наче відходили промінчики сонця. Катя любила танцювати. Любила свою маму, а та робила все заради доньки. Намагалася дати їй найкраще, – пригадала Оксана Агеєва, керівниця танцювального центру, де займалася дівчинка

Після загибелі рідних Лідії Іванівні довелося здавати ДНК-тест для опізнання. Потім вона кремувала тіла онуки і двох дітей та поховала прах у селі Юрівка Макарівського району.

Дякую добрим людям, що допомогли мені поховати рідних. Влітку приїжджала до них на могилку. Засадила все квітами, поставила хрестики… Приношу туди і свіжі квіти, сиджу подовгу, говорю з ними…, – сказала бабуся Каті

У Катерини Піхур залишилася бабуся та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/