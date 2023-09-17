Меморіал: вбиті росією. Романа Мясоєдова, 17 років, Маріуполь, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Романа Мясоєдова

17-річна Романа Мясоєдова загинула 16 березня 2022 року в Маріуполі на Донеччині. Дівчину в спину розстріляли російські окупанти, коли вона спускалася сходами біля кафе «Чайка» у Лівобережному районі міста. Останніми словами Романи були: «Мамо, я просто хочу жити».

Романа Мясоєдова народилася і зростала в Маріуполі. Ходила до 11-го класу місцевої школи. Була активною та енергійною. Грала у волейбол і мала в цьому успіхи. Любила фотографуватися. Роману згадують життєрадісною дівчиною, яка в кожному бачила щось хороше.

«Вона була дуже доброю. Іноді здавалося, що таких чуттєвих, щирих і світлих людей більше не існує. Романа допомагала іншим, їй можна було подзвонити, наприклад, о третій ночі, вона все кине і примчить куди треба. Не боялася нічого. А коли до неї погано ставилися, все одно всіх пробачала. Це була найкраща її риса – уміння пробачати», – розповіла подруга Романи

У Романи Мясоєдової залишилися мама і брати.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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