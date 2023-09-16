Меморіал: вбиті росією. Назар Грицков, 6 років, Херсонщина, вересень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Назар Грицков

Шестирічний Назар Грицков загинув 14 вересня 2023 року, коли після опівночі російські військові з артилерії обстріляли село Новодмитрівка Білозерської громади на Херсонщині. Снаряди влучили у приватний будинок і територію довкола. Старшого брата хлопчика госпіталізували у важкому стані.

Шість Назарчикові виповнилося 1 червня 2023 року. Він родом зі села Новодмитрівка Херсонської області. Народився у багатодітній родині – найменший серед братів. До початку повномасштабної війни ходив у дитячий садок. Захоплювався сільськогосподарською технікою.

«Любив бавитись з дітками, особливо з маленькими. Зростав дуже кмітливим, йому все було цікаво. Запитував про війну – чому вона саме до нас прийшла… У нас дуже велика родина і кожен сумує за маленьким», – розповіла тітка Назарчика, Галина Тихонюк

У Назара Грицкова залишилися батьки, троє старших братів, дідусь, бабуся, тітки і дядьки.

Підтримати родину: картка тітки Галини Тихонюк 5168 7554 5610 1076

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/