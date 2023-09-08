Меморіал: вбиті росією. Наталія Ширай, 54 роки, Костянтинівка, вересень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Наталія Ширай

Наталія Ширай загинула 6 вересня 2023 року в Костянтинівці Донецької області. Російська армія вдарила по центру міста, зокрема – ринку, де зібралося чимало людей.

Наталія отримала важкі поранення, її встигли госпіталізувати й прооперувати, однак врятувати життя не вдалося. Поряд із жінкою загинув її чоловік Микола. Цей ворожий обстріл відібрав життя 16 людей.

Наталії було 54 роки. Вона працювала вихователькою у Костянтинівському закладі дошкільної освіти №7. Під її опікою зросло багато діток. Також разом із чоловіком вирощувала квіти, продавали їх на ринку.

«Тітка Наташа і дядько Коля були дуже класними, вони мені наче рідні. 17 років я прожила поруч із ними. Чудові люди. Таких сусідів, як вони, не знайти. Наташа вирощувала найкрасивіші квіти, на всі «перші дзвоники» тільки до них за квітами і йшли. Вони виховали найкращих дітей. Гарні батьки, які змогли дати дітям найголовніше, – сімейні цінності. На всі свята збиралися за одним столом і дуже весело проводили час. Наташа пекла найсмачніші торти», – розповіла подруга родини Ширай, Анастасія Кондюрова.

У Наталії залишилися доньки Лідія і Юлія та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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