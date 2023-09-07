Меморіал: вбиті росією. Валерій Котенко, 30 років, Харків, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Валерій Котенко

3 березня 2022 року правоохоронець Валерій Котенко потрапив під артилерійський обстріл російської армії в Харкові. Валерій саме прямував на роботу, коли осколок ворожого снаряда важко його поранив. Медики намагалися врятувати життя чоловіка, але 9 березня його серце зупинилося.

Валерію було 30 років. Він прийшов на службу до поліції у 2015-му після того, як здобув вищу правову освіту й отримав бойовий вишкіл в лавах Збройних Сил України. Починав працювати інспектором у територіальному підрозділі Харкова, потім пов’язав свою долю з професією слідчого. Спершу розслідував злочини загальнокримінального характеру. Згодом працював у відділі з розслідування злочинів господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Харківській області

Любив подорожувати, цікавився IT-галуззю. Колеги згадують його дуже відповідальним, називають людиною зі світлою душею, на яку завжди можна було покластися.

Валерій був найкращим із правоохоронців, кого я знав. Він був справжнім другом. Мені важко змиритися з такою втратою, – сказав його друг Сергій «Він завжди був готовий прийти на допомогу – чи по роботі, чи в побутових питаннях. Був небайдужою та відповідальною людиною», – додав колега Владислав

У Валерія Котенка залишилися батьки та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/