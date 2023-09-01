Меморіал: вбиті росією. Орина Антипенко, 3 роки, Маріуполь, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Орина Антипенко

Орині Антипенко було три роки, коли вона загинула в Маріуполі. 11 березня 2022 року дівчинка разом із рідними ховалася в підвалі багатоповерхівки. Обстріл житлового будинку відібрав життя дитини, її батьків і бабусі.

Орина народилася в Маріуполі 26 жовтня 2018 року. Була центром притягання всієї родини. Зростала жвавою і розумною дівчинкою.

«Сім’я, яка випромінювала світло. Дуже благополучна та перспективна родина. Була. Орина – просто диво-дитина. Вірші читала вже у два роки! Любила сумочки й окуляри», – розповіла сусідка родини, Наталія Бєляєва

Коли почалася повномасштабна війна, Орина з батьками та бабусею переховувалися у багатоповерхівці на вулиці Митрополитській, де й мешкали. Потім там стало дуже небезпечно і сім’я перейшла до підвалу сусіднього будинку. 11 березня 2022 року близько 17:00 в цей дім влучила російська ракета.

«Їхній сусід сказав, що за кілька хвилин до удару вони покликали донечку до цієї кімнати. Можливо, збиралися годувати… Ніхто не вижив», – розповіла сусідка Світлана Ольшанська

В Орини залишилися дядько й одна із бабусь. Коли почали розбирати завали, вона намагалася знайти тіла доньки, зятя й онуки. Однак знайшла тільки останки Орини.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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