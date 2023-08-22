Меморіал: вбиті росією. Софія Голинська, 6 років, Чернігів, серпень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Софія Голинська

Життя шестирічної Софії Голинської відібрав російський ракетний удар по Чернігову 19 серпня 2023 року. Обстріл почався близько полудня. Ракета російської армії влучила в Чернігівський обласний музично-драматичний театр, забравши сім життів, поранивши понад сотню людей.

Софійка – єдина донечка в батьків. Її тато під час війни пішов на фронт боронити Україну.

Дівчинку пригадують кмітливою, доброзичливою. Вона любила обійматися та гарно малювала. У вересні 2023 року мала йти у перший клас.

19 серпня, в день трагедії, Софійка з мамою Ольгою приїхала до Чернігова з Києва. Знайомий родини, протоієрей Іван Шепіда, так розповів про події того дня:

«В дорозі вона веселилась і вимагала від матусі, щоб та не сумувала, а усміхалась. Софійка везла подарунки, які хотіла якнайшвидше подарувати подружкам. І ось вони вже на місці. Вітаються, граються, веселяться. Софійка дарує подружкам браслетики, які чомусь падають і, коли подружки нахиляються, щоби їх підняти, а Софійка стоїть – саме в той момент ті, хто, «ні на кого не нападав», бʼють ракетою в центральну частину Чернігова. Тепер Софійка в школу не піде і більше не приїде до подружок, тепер її душа на небесах». «Ти була дуже доброю, розумною, кмітливою дівчинкою, ти була прикрасою цього жорстокого світу. Тепер ти янгол-охоронець для своїх батьків… Спочивай на м’якеньких хмаринках, наша маленька Софійка», – написала близька подруга сімʼї Катерина Фарафонова.

У Софійки Голинської залишилися батьки, бабуся та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/