Меморіал: вбиті росією. Данило Рубель, 20 років, Оріхів, серпень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Данило Рубель

20-річний Данило Рубель загинув від російських обстрілів міста Оріхів у Запорізькій області. Вранці 12 серпня 2023 року ворог атакував цей населений пункт керованою авіабомбою. Данило потрапив під обстріл на блокпосту, коли разом із родичами їхав автівкою до Запоріжжя.

Від отримав важкі поранення й був госпіталізований, однак врятувати життя юнака не вдалося. 13 серпня Данило помер. Під час того обстрілу поранень зазнали також його мама, бабуся та її брат.

Данило Рубель був родом із міста Оріхів. Навчався в Таврійському державному агротехнологічному університеті. Був випускником Оріхівської дитячо-юнацької спортивної школи, відділення гирьового спорту. Мав другий розряд, був чемпіоном району та призером області. Любив грати у шахи. Його пригадують вольовим, сильним, позитивним і працьовитим хлопцем.

«Він дуже добрий, завжди приходив на допомогу та нікому ні в чому не відмовляв. Підпрацьовував на різних роботах, зокрема чистив метал. Хотів нам трішки допомогти», – розповіла мама Данила, Оксана «Данічку знаю з народження. Це світла, щира й вихована дитина… Ти назавжди залишишся в моєму серці. Твоя усмішка й щире серце… Царство небесне, хлопчику», – додала знайома Данила, Світлана

У Данила Рубеля залишилися мама, бабуся, дідусь, брат і сестра.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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