Меморіал: вбиті росією. Софія Коніщева, 23 дні, Херсонщина, серпень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Софія Коніщева

Софійці було 23 дні. Вона народилася 22 липня 2023 року. 13 серпня 2023-го життя крихітки відібрав російський обстріл села Широка Балка Станіславської громади на Херсонщині. Батьки із нею та її старшим братом були на своєму подвір’ї й не встигли сховатися в сусідське укриття.

Софійка народилася в сімʼї Дмитра Чухрая та Олесі Коніщевої. Її появі раділи всі, а старший брат Артем не міг відійти від сестрички. Вона була зовсім маленькою, мама з татом навіть не встигли зареєструвати свою донечку…

«Батьки були дуже раді тому, що Софійка зʼявилася на світ. Вони дуже чекали її. Софійка була справжнім промінчиком для всієї сімʼї», – розповіла двоюрідна сестра дівчинки, Марія

У Софійки залишилися сестри, брат, бабуся та інші рідні.

Її тато, мама та 11-річний брат Артем загинули разом із нею.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/