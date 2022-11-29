Меморіал: вбиті росією. Сергійко Подлянов, 2 дні, Вільнянськ, листопад

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

NNS під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Сергійко Подлянов

26 листопада у Вільнянську поховали немовля, якого росіяни вбили ракетою.

Сергійко Подлянов загинув через два дні після свого народження. У ніч проти 23 листопада окупанти вчергове обстрілювали Україну. Ракета С-300 прилетіла в пологовий будинок міста Вільнянськ, що у Запорізькій області.

В ту жахливу ніч мама Сергійка, Марія Кам’янецька, тільки-но погодувала синочка і поклала його в ліжечко поруч із собою. А за мить пролунав потужний вибух…

Мати намагалася врятувати дитину, але вона теж була поранена.

Сергійко четверта дитина у родині Марії Кам’янецької та Віталія Подлянова. Після пологів Марія написала чоловіку: «У нас народився син». Проте чоловік так і не побачив його живим.

Марія розповіла, що після поховання їй наснився Сергійко. Уві сні він був голодний.Наступного ранку вона повернулася на цвинтар, щоб принести йому печиво та шоколад.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/