Меморіал: вбиті росією. Мирослава Кузнєцова, 6 років, Харківщина, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Мирослава Кузнєцова

Шестирічна Мирослава Кузнєцова загинула 8 березня 2022 року в селищі Донець Харківської області. Тоді ввечері російські військові завдали кілька авіаударів по селищу. 500-кілограмова бомба влучила у двоповерховий котедж на вулиці Діденка, 2. Там у ванній кімнаті дівчинка ховалася від обстрілів.

Першу бомбу скинули перед селищем. Сім’я Міри почула потужний вибух. Вони побігли у ванну кімнату. В одній стороні приміщення були мама із тримісячною дитиною та чоловіком, а в іншій – Мирослава з прабабусею. А потім у їхній будинок влучила авіабомба ФАБ-500… Дім зруйнувало. Міра та її прабабуся загинули, важко поранило прадідуся, який перебував у кімнаті навпроти, – розповіла вчителька Мирослави, Валентина

Мирослава Кузнєцова народилася у селищі Донець на Харківщині. Навчалася у Шебелинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів. Мала здібності до природничих предметів. У родині дівчинки за кілька місяців до повномасштабної війни народилася сестра Єва, появі якої вона дуже раділа.

Мирослава була активною, позитивною, розумною, креативною. Мала багато друзів. Під час уроку з нагоди Дня єднання, 16 січня 2022 року, ми розмовляли про війну. Діти активно обговорювали тему. І тут Мирослава каже: «А війни не буде, у мене день народження в серпні, я вас усіх чекаю і вас запрошую, Валентино Володимирівно, – пригадала вчителька

Домовини Мирослави та її прабабусі стояли у церкві кілька днів. Загиблих не могли поховати через постійні обстріли. Похорон відбувся 12 березня 2022.

У Мирослави Кузнєцової залишилися батьки, сестра, прадідусь.

Родина дівчинки, яка переживає горе втрати, нині має ще й проблеми із житлом. Змушені винаймати помешкання, переселятися з квартири у квартиру. Через помилки в документах, отримати сертифікат на житло їм не вдається.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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