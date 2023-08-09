Меморіал: вбиті росією. Владислав Титаренко, 29 років, Куп’янськ, серпень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Владислав Титаренко

Увечері 5 серпня 2023 року російські військові вдарили керованою авіабомбою по центру переливання крові в Куп’янській громаді на Харківщині. Спалахнула пожежа. На місці загинули двоє людей, зокрема – 28-річний хірург Владислав Титаренко.

«Пішов з життя молодий, розумний, кмітливий, справжній фахівець, який обрав хірургію за покликом серця і нікому не відмовляв у допомозі. Владислав загинув при бомбардуванні Куп’янського пункту переливання крові, виконуючи свій професійний обов’язок і рятуючи життя нашим військовим», – повідомили у Харківському національному медичному університеті, де Владислав здобув медичну освіту

Владислав Титаренко родом із Харкова. Закінчив місцеву гімназію №172, а згодом, у 2018 році, – Харківський національний медичний університет. Отримав диплом із відзнакою та обрав для себе спеціальність хірурга. Колеги і друзі згадують його світлим, чуйним, усміхненим та щирим.

«Для мене велика честь бути знайомим із тобою. Як один із тих, хто брав участь у твоєму становленні як хірурга, хай і не вирішальною мірою, можу сказати, що ти перевершив усіх своїх вчителів. Не можу повірити в те, що сталося», – написав колега загиблого Роман «Мій однокурсник і колега. Знаю його, як дуже розумну, добру, позитивну, сильну духом людину», – сказала знайома Людмила «Дуже боляче… Одна школа, одна alma mater, одна професія. Молодий, розумний, кмітливий, справжній. Було дуже приємно працювати разом із тобою, ти був хірургом за покликом серця і нікому не відмовляв у допомозі… Залишся назавжди в наших серцях», – додав товариш Владислава Євген

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/