Меморіал: вбиті росією. Валерій Калінін, 44 роки, Миколаїв, липень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

NNS під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Валерій Калінін

44-річний Валерій Калінін загинув внаслідок обстрілу російськими військами Корабельного району Миколаєва. Вибухи пролунали вранці 29 липня 2022 року неподалік зупинки громадського транспорту. Від цієї атаки загинуло щонайменше восьмеро людей.

«Це була просто зупинка транспорту і багатоквартирні будинки. Трохи далі приватні. Там ніяких військових об’єктів не було. Це було просто перехрестя з автобусною зупинкою…», – розповів хрещеник Валерія Олег.

Валерій Калінін того ранку повіз родичів свого брата на закупи. Дорогою назад родичі ще зупинились на парковці у Корабельному районі – в ту мить військові обстріляли зупинку громадського транспорту. Валерій помер у реанімації від осколкового поранення.

«Сімей, яких торкнулася ця війна, – не порахувати. Біда прийшла і до моєї родини», – сказав родич загиблого.

Валерій за освітою був інженером. У нього залишилося двоє дітей та дружина. Чоловік вивіз сім’ю за кордон у перші дні війни, сам же залишився і вирішив надавати допомогу тим, хто її потребує.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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