Меморіал: вбиті росією. Дар’я Васковська, 10 років, Кривий Ріг, липень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Дар’я Васковська

10-річна Дар’я Васковська загинула 31 липня 2023 року в Кривому Розі на Дніпропетровщині. Того дня вранці російські військові завдали ракетного удару по місту. Загинули щонайменше шестеро людей.

Одна з ракет ворога влучила в житловий будинок і зруйнувала секцію від дев’ятого по четвертий поверхи. Дарʼя мешкала в тій багатоповерхівці. Поряд загинула також її мама Наталія.

Дарʼя Васковська народилася у Кривому Розі. Була ученицею четвертого класу гімназії №60. Гарно навчалася. До початку повномасштабної війни займалася танцями, повітряною гімнастикою.

«Моя донька Меланія дружила з Дашею, вони разом ходили в танцювальну студію та навчалися в одній школі. Були близькими подругами. Дашуня – завжди весела та життєрадісна, придумувала якісь ігри. Дівчатка ходили одна до одної в гості, гуляли, щодня були на звʼязку. Мріяли, щоби закінчилася війна і вони знову могли відвідувати заняття з повітряної гімнастики», – розповіла мама подруги Дарʼї, Тетяна «Дашечко, сонечко, розумничка, найкраща моя учениця. Ти так не хотіла ні на день розлучатися з мамою. Тепер ти з нею назавжди. Світла памʼять вам, дівчатка», – написала вчителька дівчинки Олена

У Дарʼї Васковської залишилися тато, бабуся, дідусь та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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