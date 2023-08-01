Меморіал: вбиті росією. Єва Лисенко, 12 років, Краматорськ, липень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Єва Лисенко

Близько 19.00 24 липня 2023 року російські військові обстріляли касетними боєприпасами місто Костянтинівку на Донеччині. Ворог вдарив по місцевій водоймі. На її березі відпочивали 12-річна Єва Лисенко з молодшою сестрою Діаною і матір’ю Тетяною. Вони отримали поранення різного ступеню тяжкості. Дітей і маму доставили в лікарню міста Дніпра, де наступного дня через осколкове поранення голови серце Єви зупинилося.

Єва Лисенко народилася 15 квітня 2011 року в Костянтинівці. Навчалася у місцевій школі №5 в 7-му класі. Була дуже товариською і мала багато друзів. Любила гуляти з ними надворі. Займалася танцями. Мріяла стати поліцейською або піти служити у лави ЗСУ.

«Євочка була доброю, відкритою, веселою і щирою. На її обличчі завжди була усмішка. Мала м’який характер. Любила життя та своїх рідних. Я не можу повірити, що її більше немає. Немає слів, щоби описати біль. Вона назавжди залишиться в моєму серці», – сказала подруга Єви, Світлана

У Єви залишилися мама, вітчим, сестри та інші рідні.

Відомо про щонайменше трьох загиблих внаслідок російського обстрілу Костянтинівки 24 липня 2023 року, серед них двоє дітей.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/