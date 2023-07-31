Меморіал: вбиті росією. Микита Ковалик, 14 років, Херсонщина, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Микита Ковалик

14-річний Микита Ковалик загинув на Херсонщині. Близько 17.00 25 березня 2022 року на подвір’я будинку його бабусі у селі Старосілля влучив снаряд.

«Ми живемо поряд із залізничними коліями. Микита саме провів друзів додому і коли повертався – прилетів снаряд. Мама та бабуся підбігли до нього, він був ще живий. Микиту посадили в машину і повезли до лікарні. Однак автівку затримали на блокпості російські окупанти, оскільки якраз почалася комендантська година. Родичі близько 30 хвилин просили, щоби їм дозволили проїхати. Та дорогоцінний час було втрачено. Дорогою до лікарні Микита помер», – розповіла тітка хлопчика Інна

Микита Ковалик народився у селі Старосілля на Херсонщині. Навчався у 8 класі місцевої школи. Грав у шкільній футбольній команді. Любив риболовлю. Хотів після 9 класу піти вчитися на комбайнера-тракториста і допомагати батькові Сергію, який вирощує зернові культури.

«Нам дуже не вистачає Микити. Він був добрим, не конфліктним, слухняним хлопчиком. Ми це все дуже важко переживаємо. Не можемо оговтатися», – розповіла тітка загиблого, Інна

Микиту Ковалика поховали у селі Старосілля на Херсонщині.

У хлопчика залишилися батьки, брат, бабуся та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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