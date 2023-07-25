Меморіал: вбиті росією. Дар’я Асямочкіна, 16 років, Донеччина, липень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Дар’я Асямочкіна

16-річна Дар’я Асямочкіна загинула 21 липня 2023 року в селищі Дружба на Донеччині. Близько 15.00 окупанти обстріляли селище з артилерії. Один зі снарядів влучив на подвір’я, де перебувала Дар’я. Поряд загинув також її 10-річний брат Максим.

Дар’я Асямочкіна народилася у місті Торецьк на Донеччині. Разом зі сім’єю жила у селищі Дружба в приватному будинку. Навчалася у школі № 7. У 2017 році стала переможницею творчого конкурсу «Що для мене вишиванка?». Коли окупанти розбомбили школу дівчини, їй довелось закінчувати 9-й клас онлайн.

«Я був її вчителем історії з 5-го класу, а також класним керівником у старших класах. Дар’я була звичайною дівчинкою, трішки сором’язлива, але вміла відстоювати свої кордони. Була активною, завжди брала участь в різних заходах, конкурсах, олімпіадах. Хоч і не була відмінницею, але жила школою. Після уроків ходила на гурток танців. Коли у нас були шкільні свята, охоче допомагала прикрашати зал і загалом із підготовкою», – розповів учитель Дар’ї, Леонід Макаров «Не можу повірити… Дар’я позавчора писала, планувала продовжити навчання в училищі, питала, які документи потрібні, як написати заяву… А сьогодні вона вже на хмарці, разом із молодшим братом. Дарино, Максиме, м’якеньких вам хмаринок», – додала класна керівниця Дар’ї Марія Покуса

У загиблої залишилися мама та бабуся.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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