Меморіал: вбиті росією. Ганна Пелешко, Оріхів, липень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Ганна Пелешко

Життя Ганни Пелешко відібрав російський обстріл міста Оріхова на Запоріжжі 17 липня 2023 року. Ворог вдарив по житловому району. Син Ганни, який має інвалідність, отримав того дня поранення та був госпіталізований.

Ганна Пелешко родом з Оріхова. До пенсії працювала у дитсадку. Знайомі та сусіди згадують її доброю, світлою людиною.

Рідне місто Ганни від перших днів повномасштабної війни перебувало під обстрілами. Попри те, вона залишалася там. Була волонтеркою: допомагала людям і тваринам.

«Вона була світлим промінчиком для жителів Оріхова. Це нестерпний біль… Світла пам’ять! Галюсік, моя дорогенька, так я тебе називала. Не можу в це повірити. Ти людина з великим добрим серцем, світла, щира, справжня, допомагала всім», – розповіла подруга загиблої Лариса Лисунець «Не можу повірити… Іллівна залишиться в пам’яті найбільш добродушною людиною на землі!», – додала знайома Оксана Петренко

17 липня 2023 року, коли російські військові обстріляли Оріхів, Ганна Пелешко їхала додому на велосипеді. Вона встигла забігти в квартиру. Однак через пряме влучання там провалилася підлога. Ганну Пелешко разом із домашніми улюбленцями привалило плитами.

У Ганни Пелешко залишилися діти та онуки.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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