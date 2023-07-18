Меморіал: вбиті росією. Віра. Бірюкова, 17 років, Миколаївщина, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Віра. Бірюкова

Життя 17-річної Віри Бірюкової та її 3-річної сестри Аріни відібрав російський обстріл 5 березня 2022 року.

Віра й Аріна мешкали в селі Мішково-Погорілове на Миколаївщині. Того дня вони разом із рідними ховалися у підвалі від обстрілів, які довго не вщухали. Коли здалося, що стрілянина стихла, пішли поїсти.

Раптом російська армія вдарила по трасі, якою їхали танки українських захисників. Оселя Віри була поряд із цим шляхом. Уламок снаряда влучив у літню кухню, де були вони зі сестрою.

Віра народилася та жила в селі Мішково-Погорілове. Закінчила місцеву школу. Мала багато друзів. Любила відпочивати біля річки. Захоплювалася баскетболом і мала чимало спортивних нагород. Грала з друзями карткові ігри, волейбол. Доглядала за сестричкою Аріною, коли мама і старша сестра були на роботі. Мріяла із друзями поїхати на море.

«Я не була на похороні Віри, бо тоді дуже сильно обстрілювали село. Була вже на могилі подруги та її сестрички. Це шок… Віра була дуже життєрадісною. Добра, щедра, усміхнена. У неї були дуже гарні очі та розкішне довге волосся», – розповіла знайома Віри, Ольга

У Віри Бірюкової залишилися мама, старша сестра та молодший брат.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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