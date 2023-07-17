Меморіал: вбиті росією. Захисник Вадим Забара, 29 років, Донеччина, червень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Вадим Забара

Старший солдат Вадим Забара загинув 26 червня 2022 року під час виконання бойового завдання в районі села Клинове на Донеччині. 12 червня захиснику виповнилося 29 років.

Вадим родом із села Красне Полтавської області. Навчався у Халтуринській загальноосвітній школі I-III ступенів. Жив у селі Шевченківка. Мав багато планів і мрій на життя, але не зміг залишатися осторонь, коли в країні тривала російсько-українська війна.

Під час повномасштабного російського вторгнення Вадим воював проти окупантів у лавах Збройних Сил України. Був бійцем 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Обіймав посаду кулеметника.

«Ми навчались в одній школі. Вадим був прекрасною людиною. Товариський, порядний, завжди готовий допомогти, вислухати і дати слушну пораду. Дуже приємна людина, від якої завжди віяло теплом і добром», – розповіла знайома загиблого

Посмертно старший солдат Забара нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Поховали захисника у рідному селі.

У Вадима залишилися батьки, сестра, наречена і двоє дітей.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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